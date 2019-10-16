XIV конференция СРО НАПКА «Вызов-2020: все изменится во взыскании для банков, МФО и коллекторов» состоится 14 ноября в Москве.

2020 год обещает стать переломным для рынка коллекторских услуг, говорят эксперты. Реализация концепции нового регулирования взыскания просроченной задолженности в рамках регуляторной гильотины и попадание под надзор ФССП банков и МФО в части взыскания точно внесут свои коррективы в бизнес.

На конференции НАПКА соберутся представители регулятора, госорганов, бизнеса для того, чтобы высказаться, услышать друг друга, ответить на самые злободневные вопросы. Будут подведены итоги 2019 года, озвучены данные по росту рынка и намечены планы на 2020 год.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте или по почте: anna.pereverzeva@napca.ru, boris.voronin@napca.ru.

Место проведения — «Согласие Hall» ( Москва, пр-т Мира, д. 36).