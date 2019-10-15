• Средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 6,48% в первой декаде октября с 6,62% за третью декаду сентября. Показатель находится на самом низком уровне с начала сентября 2018 года (ставка за первую декаду указанного месяца составляла 6,61%). Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

• Жители России назвали самой скучной профессию охранника — такого мнения придерживаются 13% россиян, свидетельствуют данные SuperJob. Второе место занимает профессия бухгалтера (9%), для 5% россиян скучна деятельность продавца. Еще 13% респондентов уверены в том, что скучных профессий не бывает, а 8% считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Между тем эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выяснили, что к теневому рынку труда причастны 32,5% занятого населения России, или 25 млн человек. При этом в последние два десятилетия фиксируется снижение вовлеченности населения в теневую экономику.

• Кабмин планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за ЖКУ при условии его качественной доработки, говорится в проекте отзыва правительства. Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ — по разным видам услуг. Кроме того, жильцам многоквартирных домов предложат «умное ЖКХ». Рабочая группа «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» согласовала концепцию развития в России цифровой платформы ЖКХ, сообщают СМИ. Документ предусматривает возможность сбора данных с разных устройств и датчиков цифровыми платформами, создание электронной платформы с перечнем услуг и поставщиков и внедрение электронных общих собраний собственников в многоквартирных домах с возможностью голосования. Решения для ЖКХ уже разрабатывают IT-компании и операторы связи. По оценке «МегаФона», объем рынка «умного ЖКХ» достигнет к 2022 году около 1,2 млрд рублей.

• ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы «знай своего клиента» (KYC-платформы). Она позволит снизить затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. Платформа разделит клиентов на три категории. В «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону и закону «О банках и банковской деятельности». Доступ к платформе по проверке клиентов-юрлиц будет бесплатным, сообщили в пресс-службе ЦБ.