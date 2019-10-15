Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» выиграл конкурс Минкомсвязи РФ по оказанию услуг статистического измерения эффективности цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Об этом со ссылкой на информацию сайта госзакупок сообщает ТАСС.

Ранее министерство разместило соответствующий госзаказ с максимальной ценой контракта 335 млн рублей. Согласно протоколу о признании победителя конкурса, предложенная цена контракта для ВШЭ составила 200 млн рублей. Срок исполнения контракта — 25 декабря 2020 года.

Как поясняется в техническом задании, исполнитель контракта обязан разработать концепцию использования больших данных в статистике цифровой экономики, провести экспертизу показателей нацпроекта «Цифровая экономика» и его федеральных проектов, оценить позиции России в международных рейтингах и индексах сферы информационно-коммуникационных технологий за 2018 год и сформировать предложения по продвижению позиций страны в этих рейтингах.

Россия улучшила позиции в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности Россия поднялась в рейтинге с 40-го на 38-е место.

Кроме того, исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 2019 год и осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2020 году.

Как прокомментировали ТАСС результаты конкурса в НИУ «ВШЭ», одна из ключевых задач в развитии статистики в этой сфере — формирование системы показателей, всесторонне описывающей развитие цифровой экономики.

«Уже сейчас в действующей статистике есть ряд отдельных показателей, измеряющих те или иные аспекты развития информационно-телекоммуникационных технологий, сектора контента и СМИ. Отличие нового этапа развития цифровой экономики заключается в том, что здесь предполагается существенно более широкий охват отраслей экономики: это производственный сектор, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и целый ряд других ключевых секторов экономики и социальной сферы. Также нужно отслеживать развитие целого ряда сравнительно новых явлений, например развитие цифровых платформ», — указали в университете.



Кроме того, во ВШЭ подчеркнули, что качество системы статистического наблюдения имеет первостепенное значение, поскольку от этого в конечном итоге зависит качество управленческих решений по развитию цифровой экономики.