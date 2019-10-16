Руководство Всемирного банка утвердило во вторник кандидатуру Рено Селигмана на пост директора представительства организации в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВБ.

Как уточняется, он вступит в должность в начале следующего года.

«Рено Селигман 15 октября 2019 года утвержден на пост директора и постоянного представителя Всемирного банка в Российской Федерации. В этой должности Селигман продолжит диалог с правительством и ключевыми партнерами по развитию взаимоотношений <...> с целью выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций», — отмечается в документе.

Гражданин Франции Селигман начал работу во Всемирном банке в 2007 году в должности старшего специалиста по финансовому управлению в регионе Африки, а затем занимал ряд должностей, в том числе руководителя сектора по управлению государственными финансами. До назначения на пост главы представительства ВБ в России Селигман возглавлял сообщество специалистов ВБ по вопросам цифрового государственного управления.



Как отметили в ВБ, Селигман обозначил основные направления своей работы в России, среди которых «стратегический диалог с российским правительством». Он начнет работу в Москве с января 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимавшего должность главы представительства ВБ в России с 2015 года.

