Многофункциональные центры (МФЦ) начали закупать криптобиокабины – устройства для сбора отпечатков пальцев и других данных, необходимых при оформлении загранпаспортов, сообщают «Известия» . Первый десяток кабин в нескольких регионах установят в этом году, а в 2020-м их будут уже сотни, рассказали в «Ростелекоме».

В начале октября завершились межведомственные комплексные испытания криптобиокабин, которые подтвердили корректность их работы, отметил представитель «Ростелекома». Чтобы сдать данные на загранпаспорт, получатель должен на портале госуслуг или прямо в МФЦ заполнить заявление на выдачу документа, получить штрихкод, а затем отсканировать его в криптобиокабине. После этого кабина сама «предложит»: отсканировать российский паспорт, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Заявитель сможет отслеживать путь своего паспорта на портале госуслуг или в МФЦ.

Электронные паспорта РФ будут оформлять в криптокабинах Устройство будет доработано под выдачу внутрироссийских документов нового поколения.

Региональным властям следует поторопиться с закупкой криптобиокабин – с 1 февраля 2020 года сотрудники МВД не смогут принимать биометрические образцы в МФЦ, предупреждает источник «Известий», близкий к одному из участников проекта.

По мнению экспертов, благодаря криптобиокабинам время оформления загранпаспортов может существенно сократиться. Не исключено, что в будущем кабины смогут обслуживать людей, ранее сдававших биометрию полностью, без помощи менеджера. Криптобиокабины также минимизируют риски утечки персональных данных. Но на хранение и обработку уже собранной информации этот процесс никак не влияет, а массовые утечки происходят именно на этих этапах, предупреждают эксперты. Также стоит опасаться и злоумышленников, которые, заразив компьютеры, смогут получать доступ к информации.