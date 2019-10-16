Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества и денежных средств четырех бывших руководителей АйМаниБанка на общую сумму 17,08 млрд рублей, говорится в определении суда.

Указанные в заявлении о принятии обеспечительных мер доводы носят предположительный характер, отметил арбитраж. Заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить заявителю значительный ущерб, заметил суд.

Ранее суд назначил на 19 ноября рассмотрение заявления АСВ о привлечении экс-руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 17,08 млрд рублей.

АСВ требует с бывших контролирующих лиц АйМаниБанка более 17 млрд рублей Контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 октября 2014 года по 5 октября 2016-го контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов АйМаниБанка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц. Кроме того, руководителем банка при наличии соответствующих оснований не принимались предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.