Банк России установил официальные курсы валют на 17 октября.

Курс доллара вырос на 9,07 копейки, составив 64,3455 рубля (64,2548 рубля на 16 октября). Курс евро увеличен на 20,3 копейки до 71,0503 рубля (70,8473 рубля на 16 октября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,38 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,02 рубля (плюс 10 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,23—64,42 рубля за доллар и 70,95—71,14 рубля за евро.