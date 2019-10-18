Ведущий эксперт финансового супермаркета Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова проведет 24 октября вебинар , посвященный вопросам ипотечного кредитования.

Автор вебинара расскажет, что такое ипотека и почему это не так страшно, как многие думают. Участники онлайн-мероприятия узнают, на какие цели можно оформить ипотечный кредит, из каких этапов состоит процесс оформления займа и какие документы для этого потребуются, кто и на какие льготы может рассчитывать и за счет чего еще можно сэкономить на ипотеке.

Также участники вебинара получат советы по подбору ипотечного кредита на сайте финансового супермаркета Банки.ру.

Начало вебинара «Почему не стоит бояться ипотеки?» — в 19:00 мск. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на странице мероприятия.