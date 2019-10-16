Первый вице-премьер — глава Минфина РФ Антон Силуанов готов изучить исследования и предложения лауреатов Нобелевской премии в области экономики по борьбе с бедностью. Об этом чиновник сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, новации», — сказал он.

Шведская королевская академия наук присудила премию с формулировкой «за экспериментальный подход к снижению уровня бедности», поясняет ТАСС в другом материале. Лауреаты премии по экономике Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи (кстати, они супруги) и Майкл Кремер одними из первых «пошли в поле», то есть стали изучать экономическое поведение в естественных условиях. «Их работы изменили стандарт экономики развития подобно тому, как доказательная медицина изменила стандарт фармакологии. Теперь нельзя выпустить новое лекарство без рандомизированных испытаний — точно так же теперь невозможно оказывать помощь бедным странам и их жителям, без того чтобы предварительно с помощью рандомизированного эксперимента не установить, какие меры работают хорошо, а какие — плохо», — объясняет профессор Российской экономической школы Андрей Бремзен.



Нобелевскую премию по экономике вручили за усилия в борьбе с бедностью Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году.

Силуанов отметил, что в любом случае необходимо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть. «И если наши, российские, ученые предложили что-то интересное, будем анализировать и наверняка задействуем», — добавил он.



Силуанов также заявил, что уровень инфляции в России в 2020 году во многом будет зависеть от политики, проводимой Банком России.



«У нас целевой прогноз, в целевом прогнозе — цифра 4%. Поэтому целевая инфляция совпадает с теми показателями, которые есть у Центрального банка. Четыре — целевой прогноз, базовый — чуть ниже. Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решения по цене денег», — сказал Силуанов.



В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в первые месяцы 2020 года прогнозируется на уровне 3,5—4%.