Бывшие руководители Ринвестбанка подали апелляционные жалобы на определение Арбитражного суда Рязанской области об аресте по ходатайству Агентства по страхованию вкладов их имущества на сумму 5,7 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявители обжаловали в Двадцатом арбитражном апелляционном суде определение областного суда от 4 сентября.

Агентство в заявлении ссылалось на то, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Ходатайство об аресте денежных средств было подано в рамках иска АСВ о взыскании 5,7 млрд рублей с пятнадцати экс-руководителей банка.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 июля 2014-го по 14 июля 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов Ринвестбанка на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц. Это, по мнению АСВ, явилось причиной ухудшения финансового положения банка и невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Кроме того, в течение этого периода, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителями банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило агентство.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и законом «О несостоятельности (банкротстве)» являются, как считает АСВ, основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Рязанской области 21 сентября 2016 года признал Ринвестбанк банкротом.