Докапитализация Промсвязьбанка (опорный банк для гособоронзаказа) на 10 млрд рублей запланирована на декабрь 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы планируем докапитализацию в декабре на 10 млрд рублей, если (поправки в бюджет) будут приняты в таком виде. Но сейчас же бюджетный процесс в самом разгаре», — сказал Моисеев.

В марте он сообщал, что в 2019—2021 годах Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.

Как сообщалось ранее в среду, также до конца года Промсвязьбанк станет собственником Связь-Банка. Объединение банков пройдет в два этапа.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков.

