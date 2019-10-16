Китайская платежная система UnionPay к концу текущего года обеспечит 100-процентный прием своих карт в России, сообщает компания в среду, 16 октября.

«По мере развития сотрудничества UnionPay International и российских компаний число выпущенных в России карт UnionPay к концу года превысит 3 миллиона, а приниматься они будут по всей России», — говорится в сообщении UnionPay.

На сегодняшний день в России карты UnionPay принимаются более чем в 90% терминалов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. С китайской платежной системой сотрудничает 16 российских банков, а эмиссия карт, по последним данным, превысила 2,5 млн штук.

UnionPay — платежная система, основанная в 2002 году, сеть приема платежей которой охватывает 170 стран и регионов, эмитируют карты UnionPay банки 48 стран. На российский рынок компания пришла в 2006 году, подписав меморандум с ВТБ.