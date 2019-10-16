Российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт с лимитом более 100 тыс. рублей — их доля по итогам девяти месяцев текущего года уже достигла 25% от общего числа новых кредиток, что вдвое больше показателя 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Нынешний год в части рынка кредитных карт ознаменовался тем, что крайне существенно выросла доля кредитных карт с лимитом более 100 тысяч рублей. Так, если в 2014 году доля таких карт в общем объеме эмиссии составляла 12%, то в 2019 году — уже 25%, притом что основной рост как раз и произошел только в 2019 году», — прокомментировали в бюро. В 2018 году доля кредитных карт с лимитом более 100 тыс. рублей составляла 17%.

Кроме того, доля новых кредиток с лимитом 50—75 тыс. рублей выросла до 14% по итогам девяти месяцев текущего года с 13% годом ранее. Также за три квартала текущего года рост показала и доля карт с лимитом 75—100 тыс. рублей — на 1 процентный пункт, до 13%.

Обратной стороной данного роста явилось снижение доли карт с небольшими лимитами. Так, доля выдачи кредитных карт с лимитом 10—25 тыс. рублей в январе — сентябре сократилась на 7 п. п. — до 13%, а доля кредиток с лимитом 25—50 тыс. рублей — на 3 п. п., до 21%.

Доля карт с минимальным кредитным лимитом до 10 тыс. рублей по итогам трех кварталов составила 14%, не изменившись по сравнению с уровнем прошлого года.

«Скорее всего, до конца 2019 года следует ожидать сохранения текущей тенденции — доля кредитных карт с высокими лимитами — более 100 тысяч рублей — сохранится на текущем высоком уровне. Связано это будет как с получением потребителями кредитных карт по ранее принятым решениям, до вступления требований регулятора по ограничению долговой нагрузки, так и с новыми выдачами карт в преддверии Нового года, когда банки стараются удовлетворить повышенный спрос на заемные средства», — прокомментировал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.