Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России и для российских абонентов, находящихся на территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 54 федерального закона «О связи» направлен на отмену так называемого «национального роуминга», включая услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также роуминга между абонентами, находящимися на территории союзного государства Республика Беларусь», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта, группа депутатов от ЛДПР, считают, что принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на новый уровень, отвечающий современным мировым тенденциям, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными, удобными и доступными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

Законопроект не был поддержан правительством России и комитетом Госдумы по информационной политике. Кабмин в своем заключении отметил, что установление требований к услугам связи, оказываемым на территории Белоруссии, и тарифам на такие услуги посредством закрепления в законодательном акте РФ не представляется возможным.

«Решение об отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза должно приниматься на уровне наднационального регулирования при поддержке стран — членов Евразийского экономического союза», — говорится в заключении правительства.

Думский комитет, в свою очередь, отмечает, что в проекте нет информации о порядке предоставления услуг связи в Белоруссии и органе власти этой страны, утверждающем правила предоставления указанных услуг.