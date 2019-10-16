В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.



«Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить. Уйдут не в соседний бизнес-центр, а, скорее всего, уедут за рубеж, потому что мы видим, каким спросом там пользуются «яндексоиды» и какая очередь за ними стоит. Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти, и все. «Яндекс — найдется что-нибудь», — заявила изданию Бунина.



По итогам II квартала 2019 года выручка «Яндекса» по направлению экспериментальных сервисов выросла на 203% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года, до 3,4 млрд рублей. К этому направлению относятся сервисы «Дзен», «Яндекс.Облако», каршеринг «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование».



В образовательное направление «Яндекс» еще недавно планировал крупные инвестиции: в начале сентября компания заявляла о планах инвестировать 5 млрд рублей для подготовки 100 тыс. IТ-специалистов к 2022 году.

Еще один крупный эксперимент, который ведет компания, — разработка беспилотного автомобиля, которой занимается дочернее предприятие «Яндекс.Такси». Ранее UBS в своем отчете сообщал, что компания может стать в России монополистом на рынке беспилотного транспорта, в результате чего стоимость беспилотного направления бизнеса «Яндекс.Такси» к 2030 году может составить вплоть до 7,7 млрд рублей.

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%. Этот законопроект в Госдуме рассматривался 11 октября. На негативные для компании новости из Госдумы инвесторы отреагировали распродажей акций «Яндекса».

