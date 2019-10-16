Минэкономразвития предложило разрешить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров и их родственников, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Согласно документу, ведомство предлагает внести поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в собственности государства находятся несколько десятков конфискованных объектов недвижимости, в том числе элитной, и это количество будет увеличиваться. В действующем законе процедура и основания для продажи этого имущества не прописаны.

Сейчас конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд. По мнению авторов законопроекта, это экономически нецелесообразно.

Минэкономразвития рассчитывает, что в законодательстве появится понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

По замыслу авторов проекта, это позволит увеличить доходы бюджета.

Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.