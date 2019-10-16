Арбитражный суд Бурятии удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества 14 бывших топ-менеджеров БайкалБанка на общую сумму 6,4 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявленные обеспечительные меры направлены на сохранение существующего положения в имущественной сфере ответчиков в целях предотвращения причинения значительного ущерба кредиторам должника, отметил суд. С учетом данных конкретных обстоятельств дела обеспечительные меры являются разумными и обоснованными, говорится в определении.

Требование об аресте имущества было подано в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его экс-руководителей и взыскании с них 6,4 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 марта 2015 года по 18 августа 2016-го контролирующими банк лицами совершались действия по выводу ликвидных активов путем заключения договоров уступки прав требования, мены с организациями, имевшими признаки технических компаний.

Кроме того, руководителем БайкалБанка не предпринимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.

В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения БайкалБанка, что явилось, как считает АСВ, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд Республики Бурятия 31 октября 2016 года признал кредитную организацию банкротом.