Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления Кабмина, разработанного Минэкономразвития. Об этом сообщают «Известия» . Протестировать новые функции планируется в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь-Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке. Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — в Московской, Астраханской и Кировской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн.

По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, использование инфраструктуры финансовых организаций положительно повлияет на качество государственного сервиса. Он также гарантировал безопасность личных данных россиян и добавил, что новые функции будут бесплатными, а банки, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

Финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее. При этом Тинькофф Банк, у которого нет отделений, будет оказывать услуги с помощью мобильного приложения и представителей, которые сами выезжают на встречу к клиенту.

Планируется, что эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится два года. По его завершении в 2021 году Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого может быть принято решение о распространении практики на всю Россию.