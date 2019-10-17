Промсвязьбанк собирается продать непрофильный актив — компанию «ПСБ-Форекс», имеющую лицензию форекс-дилера, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника.

По словам одного из источников, в прошлом году к компании присматривалась группа «Открытие», в рамках которой клиентам предоставляется такой продукт, как бинарные опционы. Как пояснил собеседник, «Открытие» пыталось получить лицензию самостоятельно, но пока это не удалось. Выходом могла бы стать покупка «ПСБ-Форекса», но ЦБ (основной акционер группы) не захотел иметь форекс у своего подопечного, рассказал источник.

По данным собеседников издания, группа БКС также несколько раз сдавала в ЦБ документы на получение лицензии, и также неудачно. БКС вела переговоры по покупке «ПСБ-Форекса», сообщил источник. Представитель БКС заявил, что в настоящий момент группа не рассматривает приобретение компании с лицензией форекс или получение такой лицензии.

Как говорит представитель крупной финансовой компании, лицензия форекс-дилера может быть интересна многим, начиная с тех, кому лицензию аннулировали, и заканчивая крупными финансовыми группами. По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, в рамках полносервисной финансовой группы форекс позволяет привлекать дополнительный поток клиентов. Кроме того, лицензия форекс-дилера позволяет удовлетворять потребности клиентов, заинтересованных в спекулятивных операциях с повышенным уровнем риска.