Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) планируется принять до конца 2019 года, но для того, чтобы документ начал действовать с 1 января 2020-го, может быть разработана его укороченная версия, рассказал глава РСПП Александр Шохин. Об этом сообщают «Известия» . Законы-спутники, нормативно-правовые акты и проекты постановлений правительства, сопровождающие основной документ, в таком случае представят позже.

Спешка обусловлена тем, что без закона о гарантиях у бизнеса из «списка Белоусова» нет стимулов к инвестированию в сферы, в которых заинтересовано государство, а это в первую очередь национальные проекты, пояснил Шохин. Он добавил, что на стимулирование инвестиций целесообразно будет потратить избыточные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). После того как документ будет принят, бизнес предъявит государству список проектов, который обсуждался в течение последнего года в рабочей группе, сообщил Александр Шохин.

СМИ: правительство определилось с вариантом законопроекта о защите инвестиций На заседании правительства в четверг, 10 октября, рассматривался вариант законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, который внес Минфин, рассказал РБК источник в аппарате правительства.

Как пояснил глава РСПП, во-первых, необходимо решить, действительно ли будет действовать трехлетняя отсрочка на вступление в силу параметров, которые ухудшат условия инвестпроекта. Кроме того, необходимо уточнить механизм входа инвесторов в крупные проекты. Это должен быть недискриминационный и конкурентный принцип, пояснил Александр Шохин. Также государство должно публично представить критерии, по которым будет оказывать поддержку, и конкретизировать ее формы.