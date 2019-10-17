В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что законопроект об «углеродном сборе» спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции, сообщают «Известия». Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта. Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.
Россия взяла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и к 2030 году должна снизить их на 25–30% от уровня 1990 года, сообщили в Минприроды. В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. тонн CO₂-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать «углеродный сбор». Но ставки сбора пока не известны — они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона. Эти деньги будут аккумулироваться в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора. По словам члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и к повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. По оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.
Совет Федерации сомневается в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует «ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей». Они также считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.