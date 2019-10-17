В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что законопроект об «углеродном сборе» спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции, сообщают «Известия» . Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта. Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.

Россия взяла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и к 2030 году должна снизить их на 25–30% от уровня 1990 года, сообщили в Минприроды. В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. тонн CO₂-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать «углеродный сбор». Но ставки сбора пока не известны — они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона. Эти деньги будут аккумулироваться в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора. По словам члена комитета РСПП по экологии и природопользованию Максима Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и к повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. По оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

Совет Федерации сомневается в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует «ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей». Они также считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.