Госкорпорация «ВЭБ.РФ» привлекла консультантов из организации Geopols (Geopolitical Solutions) для PR-сопровождения и лоббирования своих интересов в США. Это следует из раскрытия информации в базе данных американского Минюста, осуществленного по закону FARA о регистрации иностранных агентов.



Контракт о найме был заключен некоммерческой организацией «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которая представляет интересы «ВЭБ.РФ», говорится в опубликованных документах. Контракт с МЦПЗ со стороны Geopols подписала ее руководитель Грэйс Фенстермейкер.

МЦПЗ был создан в 2015 году, он представлял интересы Минюста России за рубежом в спорах с бывшими акционерами ЮКОСа. Возглавляет центр бывший директор департамента экономического сотрудничества МИДа Андрей Кондаков, следует из опубликованных материалов.

В обязанности Geopols входит предоставление российской госкорпорации PR-услуг и исследований, что может включать в себя встречи с представителями правительства США и СМИ в связи с возможностью введения новых санкций, которые могут повлиять на деятельность «ВЭБ.РФ». Контракт рассчитан на 12 месяцев (к работе Фенстермейкер приступила 1 октября), за свои услуги Geopols будет получать фиксированную плату — 62,5 тыс. долларов в месяц.

Возможность введения новых санкций в отношении России прописана в проекте оборонного бюджета США (еще не принят) и нескольких законопроектах, подготовленных конгрессменами.

Действующий от имени «ВЭБ.РФ» МЦПЗ уже заключил контракт с другим лоббистом — Мэттью Джей Лауэром, следует из базы данных FARA. Он будет предоставлять экспертизу политической ситуации во внутренней политике США и курировать взаимодействие российской госкорпорации со СМИ. Размер вознаграждения Лауэра не раскрывается.

В июле госкорпорация подписала контракт с юридической фирмой White & Case. А в сентябре «ВЭБ.РФ» привлек для лоббирования своих интересов влиятельного республиканца, бывшего конгрессмена Джона Суини. В задачи и юрфирмы, и Суини входят встречи с чиновниками правительства США насчет «потенциальных новых санкций», которые могут повлиять на деятельность ВЭБа.



На данном этапе формирование пула консультантов закончено, сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа. «Все консультанты взаимодействуют друг с другом, и их функционал не дублируется», — заверили там.