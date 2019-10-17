Мобильный оператор «СберМобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Оренбургской областях, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Запуск мобильного оператора «СберМобайл» состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах РФ.

«Абоненты «СберМобайл» могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции», — говорится в релизе.

Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Всё, что нужно» за 249 рублепй в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки количество минут, гигабайт и СМС. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах «СберМобайл» (пакет трафика не будет расходоваться).

«Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем», — отмечается в сообщении.

Пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы «Спасибо» (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы «Спасибо» на мобильную связь «СберМобайл».

Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.