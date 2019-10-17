Банк «Зенит» скорректировал условия по потребительским кредитам.

Программа «Для военнослужащих» теперь доступна по ставке от 10,5 до 14,9% (ранее – 11,5–19,9%) годовых, сумма финансирования – от 50 тыс. до 3 млн рублей без залога и поручительства. Условия действуют при оформлении заявки через сайт банка, в случае обращения в офис надбавка составит 0,4 процентного пункта.

Снижена максимальная процентная ставка по кредиту «На рефинансирование» до 15,5% (ранее – 18,5%) годовых, минимальная ставка без изменений – 13,5% годовых (при неподтверждении заемщиком целевого использования кредита в порядке и сроки, установленные кредитным договором, предусмотрено повышение процентной ставки на 3 п. п.). Сумма кредитования – от 150 тыс. до 3 млн рублей. Обеспечение не требуется. Максимально возможно рефинансировать до пяти кредитов (потребкредит на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; автокредит; ипотечный кредит; кредитная карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте).

Также снижена максимальная ставка по необеспеченному кредиту «На любые цели» и по программе «Под поручительство или залог ТС» до 20,4% (ранее – 21,9%) годовых. Ставки действует при подаче заявки на кредит через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн», при подаче заявки по другим каналам ставка выше на 0,4 п. п. Сумма финансирования без обеспечения составит от 100 тыс. до 3 млн рублей, под залог или поручительство – от 300 тыс. до 3 млн рублей (при этом, если заемщик и/или созаемщик является индивидуальным предпринимателем и/или владельцем или совладельцем бизнеса, максимальная сумма кредита без залога и поручительства – не более 1,5 млн рублей, под поручительство или залог автотранспортного средства – 2 млн рублей). Подтверждение дохода требуется при сумме свыше 100 тыс. рублей.

Все программы доступны на срок от двух до семи лет.

«На сайте банка отсутствует информация о возможности отказа от личного страхования, о том, на каких условиях это доступно, поэтому сложно оценить, насколько условия по кредитам стали выгоднее», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.