Промсвязьбанк привлечен к административной ответственности за нарушение требований части 12 статьи 15.29 Кодекса об административных нарушениях РФ, свидетельствует информация на сайте регулятора.



Статья 15.29, часть 12 формулируется как «Иное нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, репозиторием, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда при осуществлении ими соответствующих видов деятельности, установленных законодательством требований к этим видам деятельности».

Штраф для юридических лиц может составлять в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Постановление выписано 6 сентября и вступило в силу 15 октября. Банк привлечен к административной ответственности в виде штрафа.



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

