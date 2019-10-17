Аналитики инвестиционной компании «Уралсиб Брокер» рекомендуют инвесторам покупать бумаги «ЛУКОЙЛа» в преддверии щедрых дивидендных выплат, которые планирует компания по итогам 2019 и 2020 года.



В среду, 16 октября, совет директоров «ЛУКОЙЛа» предложил уменьшить уставной капитал, выкупив с рынка 25 млн акций, и одобрил принципы дивидендной политики компании. Размер рекомендованного дивиденда — 192 рубля на акцию, что соответствует доходности 3,4% на закрытие во вторник. Новая дивидендная политика компании предусматривает выплату в виде дивидендов дважды в год 100% скорректированного свободного денежного потока за истекшее полугодие.

В «Уралсибе» подчеркивают, что в новой дивидендной политике «ЛУКОЙЛа» дивидендным выплатам отдается приоритет перед выкупом собственных акций. «Это может повысить предсказуемость общего объема средств, возвращаемых акционерам», — считает аналитик инвесткомпании Алексей Кокин. Кроме того, дополнительный свободный денежный поток при цене нефти выше 50 долларов за баррель будет также направляться на дивиденды. Исходя из этих прогнозов, аналитик полагает, что доходность дивидендов по итогам 2020 года может составить 12—13%.