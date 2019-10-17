Банк «Ак Барс» подключил интернет-площадку Ozon к Системе быстрых платежей и провел первую оплату по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации. В ближайшее время клиенты тех банков, которые реализовали возможность C2B-переводов, смогут моментально оплачивать покупки на онлайн-площадке без необходимости заполнять данные банковской карты.



Для оплаты банк будет использовать динамический QR-код, благодаря чему на экране компьютера покупателя сразу будет отображаться сумма перевода и реквизиты магазина. Покупателям понадобится только отсканировать код с помощью мобильного приложения банка в разделе СБП. Деньги поступят на счет онлайн-площадки в течение нескольких секунд.

«Оплата по QR-коду лучше всего подходит для клиентов, получающих покупки в пунктах выдачи или платящих курьеру в момент доставки, — говорит вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Никита Сайгутин. — Это первый сценарий СБП, и мы также рады сообщить, что активно обсуждаем с коллегами из НСПК и банка «Ак Барс» реализацию следующего пользовательского сценария — подписки: он будет удобен для интернет-пользователей, которые предпочитают предоплачивать заказы, число таких клиентов у Ozon доходит до 75—80%. В момент, когда заработают оба сценария, на 100% будут покрыты потребности разных категорий онлайн-покупателей — а значит, популяризация СБП будет проходить еще более активно».



Ozon — второй участник системы C2B-переводов, которому «Ак Барс» обеспечил техническую возможность переводов по QR-коду. Первым стал благотворительный фонд «Ак Барс Созидание», который подключился к системе в сентябре 2019 года.