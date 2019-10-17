Арбитражный суд Москвы на заседании 16 октября объявил резолютивную часть решения о признании РАМ Банка несостоятельным (банкротом). Об этом в четверг, 17 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у РАМ Банка была отозвана 26 июля текущего года. Объясняя это решение, ЦБ в числе прочего указывал, что РАМ Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение же в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) сокращение капитала кредитной организации. Кредитная организация заключала «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

Согласно публиковавшимся в начале сентября данным Центробанка, «дыра» в капитале РАМ Банка достигает почти 1,8 млрд рублей.