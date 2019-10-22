XIV Международная конференция «Управление проектами — 2020: Project Roadmap» пройдет 2—4 декабря в Москве в «Холидей Инн Москва Сокольники».

Как избежать проектного управления для галочки, гибридные технологии, управление проектами с учетом специфики отрасли, детальный разбор кейсов по самым громким и интересным проектам 2019 года — все это будет представлено на конференции.

Пять причин пойти на «Управление проектами — 2019»:

Пообщаться с коллегами-профессионалами в свободной, неформальной обстановке. За один день увидеть и узнать все о последних трендах в сфере управления проектами. Высказать свое мнение перед профессиональным сообществом. Услышать мнение авторитетных спикеров о современном уровне развития. Посетить единую площадку для общения профессионалов в области проектного управления.

Регистрация на конференцию доступна на официальном сайте .