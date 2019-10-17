• Чистая прибыль банковского сектора РФ за девять месяцев составила 1,5 трлн рублей, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ. Регулятор напоминает, что за аналогичный период прошлого года банки заработали 1,1 трлн рублей. Прибыль банковского сектора РФ за восемь месяцев текущего года равнялась 1,4 трлн рублей. Таким образом, отдельно в сентябре банки в совокупности заработали порядка 100 млрд рублей. Согласно данным отчетных трех кварталов, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, при этом растет как доля прибыльных организаций, так и их количество.

• Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления Кабмина, разработанного Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь-Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке. Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — в Московской, Астраханской и Кировской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн.

• ЦБ хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки. Регулятор предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки – в судебном или в административном порядке. Чтобы новый механизм был эффективным, Центробанк хочет блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций, отмечает его представитель. Определять их регулятор хочет сам, предоставив таким лицам право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

• Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян. В III квартале реальные денежные доходы населения увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, а в январе — сентябре по сравнению с девятью месяцами 2018-го — на 0,9%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, выросли в III квартале по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%, за девятимесячный период — на 0,2% в годовом выражении.