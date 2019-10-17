Рубль немного укрепился к доллару, но подешевел к евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил чуть менее 63,99 рубля, оказавшись на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 71,19 рубля (плюс почти 22 копейки).

В течение дня было проведено около 21,3 тыс. сделок с долларом на сумму чуть меньше 1,8 млрд долларов, курсовой диапазон составил 63,84—64,13 рубля за доллар. По евро было заключено примерно 7,4 тыс. сделок на 518 млн евро по курсам от 70,77 до 71,24 рубля за евро.



«Рубль не впечатляет. Здесь не происходит ровным счетом ничего примечательного. В парах с евро и долларом «россиянин» держится в известных рынку диапазонах. Американская валюта… может провести остаток недели в рамках 63,8—64,3 рубля. Евро вновь восстановился выше 71 рубля за счет позитивного движения в паре евро/доллар и может пройти к 71,25—71,3 рубля, если не найдется катализаторов, которые сгладят эту поддержку», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В четверг доллар корректировался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, оставаясь под давлением слабых макроэкономических данных из США, — поясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Так, еще накануне инвесторов разочаровала статистика по розничным продажам, а также не добавила оптимизма публикация «Бежевой книги». В результате вероятность очередного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании в октябре возросла уже до 90%, усилив давление на доллар в сегменте EM. В четверг подкачали уже статистика по объему строительства новых домов в сентябре, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в октябре и резкое снижение объема промышленного производства в сентябре».

«Вечером ожидаются выступления различных представителей ФРС, которые могут внести свои коррективы в динамику валютного рынка. Однако в целом доллару вряд ли приходится рассчитывать на изменения на ожиданиях рынка по смягчению процентной политики Федрезервом. При этом ход дневных торгов на развивающихся рынках в пятницу предопределит утренняя статистика по ВВП Китая. Не исключено, что данные окажутся хуже прогнозов, и фокус на глобальных рынках вновь сместится к торговому вопросу, который по-прежнему портит аппетит инвесторов к риску», — отмечает Кравченко.

