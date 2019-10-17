Проблемы с запуском gram — криптовалюты от Telegram — означают, что «эра инвесторских пирамид» подходит к концу. Об этом на своей странице в Instagram написал председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков, чье мнение приводит РБК .

«Крах (сети коворкингов) WeWork и Gram/TON и проблемы Uber говорят о том, что мир еще не окончательно сошел с ума и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительнее и будут фондировать только бизнесы, которые хоть в отдаленном будущем будут приносить прибыль», — отметил Тиньков в описании к фотографии, на которой изображен основатель Telegram Павел Дуров.

Фокус инвесторов сместится с пирамид на показатели чистой прибыли и дивидендов, что означает завершение «эры шальных денег», пояснил Тиньков, отметив, что его, как и всех «настоящих предпринимателей», подобные тенденции радуют.

Как напоминает РБК, 11 октября стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров Telegram, которые, предположительно, занимались первичным размещением токенов (ICO) Gram в США и за рубежом. Как следует из иска, SEC указала на непрозрачность бизнес-модели ICO, что можно расценивать как нарушение американских законов.



Дуров заявил о готовности вернуть 77% инвестиций в его криптовалюту Инвесторы должны принять решение до 23 октября.

Telegram назвал претензии SEC необоснованными, однако заявил о готовности отложить запуск криптовалюты и блокчейн-платформы TON на пять месяцев для урегулирования юридических вопросов. В то же время представители мессенджера разослали инвесторам письмо, в котором уведомили о переносе запуска с 30 октября на 30 апреля и предложили вернуть 77% вложений, если те не согласятся с новым дедлайном.