Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook, в частности регулятор ожидает появления схем с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Все говорит о том, что, вероятно, в ближайшем будущем можно ждать определенного всплеска мошенничества с предложением псевдокриптовалют. Если на рынок выйдут со своими валютами Telegram и Facebook, то, скорее всего, мошенники будут активно предлагать свои превдокриптовалюты под видом Gram и Libra», — сказал он.

Говоря о кибермошенничестве, Лях отметил, что в деятельности финансовых пирамид активно применяется социальная инженерия. При этом старшее поколение вовлекают в деятельность финансовых пирамид через классические схемы, а молодежи, особенно которая проживает в крупных городах, зачастую предлагают вложения в инвестиционные проекты — это может быть не только криптовалюта, но и классические или псевдоклассические бизнесы, связанные, например, с выращиванием сельхозкультур.

По словам главы департамента ЦБ, здесь тоже присутствует элемент, основанный на знании психологии, поскольку мошенники предлагают гражданам понятный «бизнес», представленный максимально реалистично, и обещают не сверхдоходы, а «десятки» процентов годовых. Но в конечном счете те, кто собирает деньги на такие якобы инвестпроекты, очень быстро исчезают, резюмировал Лях.

В качестве примера таких «инвестпроектов» Лях привел устричные фермы в Приморье и виноградники в Крыму.

Также Лях рассказал о попытке мошенников совмещать «модные» технологии и старый узнаваемый бренд. Так, в одной из финансовых пирамид мошенники попытались объединить биткоин и МММ. В частности, людям предлагали вернуть денежные средства, потерянные от инвестирования в МММ и в другие финансовые пирамиды. При этом вернуть вложения обещали в биткоинах.



Кибермошенники начнут применять технологию Deepfake



Социальная инженерия не стоит на месте, совершенствуется и использует новые технологии. В Банке России считают возможным в скором времени применение кибермошенниками технологии Deepfake, которая позволяет «оживить» фотографию, «заставив» ее говорить то, что хочет мошенник. Это особенно актуально на волне популярности видеозвонков через различные мессенджеры.



«Не исключено, что мошенники попробуют применять в социальной инженерии технологию Deepfake. Она может использоваться ими в том числе для того, чтобы наладить социальный контакт с потенциальной жертвой», — считает Лях.

Раньше мошенники проводили СМС-рассылки якобы от имени сына или дочери потенциальной жертвы с просьбой срочно перечислить деньги: «Я попал в беду, телефон потерял…». Сейчас люди уже хорошо осведомлены о таком мошенничестве и на него уже не поддаются, отметил глава департамента ЦБ. В то же время Deepfake — это более сложная вещь, но пока еще малоизвестная среди населения, что может сделать ее весьма эффективной.

Глава департамента ЦБ надеется, что инструменты, которые создаются для борьбы с Deepfake, будут применимы и для борьбы с такими мошенниками. Кроме того, необходимо предупреждать о возможных рисках и граждан, и финансовые организации.