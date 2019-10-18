Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает недостаточными обязательства, которые готова взять на себя компания Telegram Group Inc. относительно переноса на более поздний срок запуска своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановки на пять месяцев операций, касающихся криптовалюты Gram. Регулятор настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Комиссия 11 октября подала иск с требованием к Telegram приостановить ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), что предполагает прекращение операций с Gram. Регулятор подчеркивал, что суд удовлетворил некоторые его требования на временной основе. В среду адвокаты Telegram уведомили суд о том, что компания намерена отложить запуск TON, запланированный ранее на конец октября, а также готова приостановить операции с Gram на пять месяцев. Вместе с тем представители Telegram попросили суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть «неверно истолкованы» общественностью и заинтересованными лицами.

Комиссия подчеркивает, что считает предложенные Telegram условия неприемлемыми. С точки зрения регулятора, если суд не установит соответствующие запреты на время рассмотрения дела, то со стороны Telegram «не просто возможны, а практически гарантированы будущие нарушения», которые касаются распространения Gram.

СМИ: запуск блокчейн-проекта Telegram Open Network могут отложить на полгода или год Команда начала рассматривать возможность переноса запуска, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO Telegram.

Представители регулятора также полагают, что Telegram не привела убедительных доводов, опровергающих утверждения комиссии относительно того, что Gram следует считать «ценной бумагой», а не криптовалютой. Регулятор в поданном им иске настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах.

Комиссия просит суд не удовлетворять ходатайства Telegram, однако отмечает, что «расположена к скорому разрешению вопросов, которые лежат в основе данного разбирательства».

Судья Кевин Кастел, который сейчас занимается данным разбирательством, пока не дал однозначного ответа на ходатайства сторон. Он констатировал, что «имевшие место в прошлом нарушения при определенных условиях могут служить основанием для судебного приказа о запрете». Вместе с тем Кастел отметил, что ответчики выразили готовность к сохранению текущего положения вещей.



Судья запланировал на пятницу технические слушания для рассмотрения ряда «процессуальных моментов и вопросов планирования». Кастел также отметил необходимость того, чтобы стороны, в частности, обсудили порядок предоставления доказательств по делу и возможные договоренности с целью сохранения текущего положения вещей. Кастел заострил внимание на том, что считает возможность рассмотрения дела по упрощенной процедуре «редким исключением».