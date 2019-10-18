Кредитные организации определились с тарифами за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между гражданами (р2р-переводы), пишет «Коммерсант» . Тарифы оказались сравнимы по уровню с комиссиями Сбербанка. Как показал опрос издания банков — участников СБП, минимальный из тарифов за переводы между физлицами составляет 30 рублей. ЦБ, предоставляющий эту услугу банкам, планирует брать плату лишь с 1 января 2020 года в размере 0,5–3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Однако многие крупные банки все еще оценивают ситуацию. В ВТБ сообщили, что прорабатывают возможность сохранения нулевых тарифов для операций до 10 тыс. рублей, а также для отдельных клиентских сегментов. Возможность дифференцированных тарифов для граждан на будущий год рассматривают также в Альфа-Банке и банке «Открытие». В «Русском Стандарте» отметили, что планируют ввести с нового года фиксированный тариф вне зависимости от суммы перевода.

По мнению экспертов, сейчас сложно определить точный размер комиссий, поскольку на это влияет подключение к СБП Сбербанка и его тарифы, ситуация на рынке, а также решение регулятора.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, банки должны исходить из интересов граждан, учитывая также низкие тарифы, установленные Банком России для банков — участников СБП. Там пообещали, что будут отслеживать комиссии, которые банки начнут вводить для физлиц в СБП. «И если увидим, что потребители лишены возможности свободно переводить средства между банками и банки устанавливают заградительные тарифы, то мы воспользуемся правом ограничить верхнюю планку тарифов», — отметили в ЦБ.