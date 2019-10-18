Сбербанк сообщает о старте промоакции «Счастливая покупка» совместно с международной платежной системой Mastercard и сетью супермаркетов «Перекресток», которая будет проходить в течение шести недель — до 30 ноября.



«Для того чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным на сайте бонусной программы «Спасибо» и оплачивать картой Mastercard Сбербанка покупки на любую сумму в супермаркетах «Перекресток» в период проведения акции», — говорится в релизе кредитной организации.

После совершения покупки участник получит возможность вернуть от 5% до 100% суммы чека на бонусный счет. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы «Спасибо», уточняют в банке.

Кроме этого, во время проведения акции клиенты дополнительно могут получить промокод на скидку от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка».