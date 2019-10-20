ВТБ запустил новый вклад «Инвестиционный» с повышенной доходностью до 7,2% годовых при условии приобретения инвестиционных паев. Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для открытия вклада действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев под управлением «ВТБ Капитал Управление активами», оформленных в отделениях банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая дату обращения клиента. Новый сберегательный продукт можно оформить в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия», — говорится в сообщении.

Операции пополнения и снятия средств по данному вкладу не предусмотрены, выплата процентов проводится при закрытии. При продаже инвестиционных паев до окончания срока действия вклада условия по нему не изменятся.



«Новый продукт дает возможность клиентам диверсифицировать свои вложения и получить дополнительную доходность на свой депозит», — отметил руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами — старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.