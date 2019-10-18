ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 октября.

Курс доллара понизился на 6,02 копейки, составив 63,9542 рубля (64,0144 рубля на 18 октября). Курс евро вырос на 22,76 копейки, до 71,1299 рубля (70,9023 рубля на 18 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:18 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 16 копеек и составил около 63,96 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 18 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,18 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,91—64,06 рубля за доллар и 71,08—71,21 рубля за евро.