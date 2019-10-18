Центробанк России в настоящее время не видит проблем с долларовой ликвидностью и на случай каких-либо колебаний обладает инструментами, чтобы их сглаживать, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим сейчас никаких проблем с долларовой ликвидностью. Бывают колебания иногда на рынке, но больших проблем нет. И у нас в любом случае есть инструменты, чтобы такие риски, колебания сглаживать», — сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Банк России в октябре отмечал, что внутренний рынок не ощутил значительного дефицита долларовой ликвидности благодаря «буферу ликвидности», накопленному кредитными организациями.

Несмотря на сокращение в августе валютной подушки, оставшегося объема (12 млрд долларов по состоянию на 1 сентября 2019 года) российским банкам будет достаточно для предотвращения возможного дефицита, вызванного волатильностью на внешних рынках, указывал регулятор.