Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2019 года составила 19,1 млрд рублей против 12,7 млрд рублей убытков за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности банка по РСБУ.

«Основными источниками роста прибыли банка являются существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 45% по сравнению с девятью месяцами 2018 года и составил 40,4 миллиарда рублей, доход от операций с ценными бумагами за девять месяцев 2019 года против убытка по бумагам годом ранее, а также восстановление чистого комиссионного дохода (+14% год к году). Снижение ставок на рынке привело к сокращению чистой процентной маржи в третьем квартале, однако год к году чистая процентная маржа выросла и за девять месяцев 2019 года составила 3,1% против 3,0% за девять месяцев прошлого года», — отмечается в сообщении.

Чистый кредитный портфель Промсвязьбанка (без учета межбанковских кредитов) за отчетный период увеличился на 55% по сравнению с данными на начало 2019 года и по состоянию на 1 октября 2019-го составил 813 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля юридических лиц (за вычетом резервов) на 1 октября составил 667 млрд рублей (рост на 56% с начала года), а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) — 146 млрд рублей (рост на 51% с начала года).

Доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась в III квартале 2019 года с 5,2% до 4,9%.

Объем средств на счетах клиентов составил 1,4 трлн рублей по итогам девяти месяцев года (плюс 45% к началу 2019-го). Объем средств на счетах юрлиц вырос на 69% к началу года и составил 1,03 трлн рублей, а объем средств на счетах физлиц вырос на 8% с начала года и составил 412 млрд рублей на 1 октября 2019-го. Доля средств до востребования на счетах физлиц выросла на 7 процентных пунктов, до 24% на 1 октября.