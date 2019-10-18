Налоговую амнистию для малого бизнеса необходимо ввести с начала 2020 года, чтобы «закрыть страницу» теневой экономики. Такое предложение выдвинул в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме «Дело за малым» в Краснодаре, передает ТАСС.

«Все мы понимаем, что много у нас операций подпольных, не всё мы показываем налоговой инспекции, налоговой службе. Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года», — сказал Титов.

Он отметил, что порядка 20 млн предпринимателей задействованы в той иной форме в теневой экономике. По его словам, у России большой потенциал человеческого капитала, при этом нерешенными остаются вопросы доступности кредитов, наличия административных барьеров, вопрос льготного доступа к рабочему месту. Так, за прошлый год число предпринимателей снизилось на 3,8%. В последних опросах Академии народного хозяйства 60% молодых людей заявили, что не хотят идти в бизнес.



«На первом месте среди всех приоритетов стоит так называемая экономика простых вещей. Сейчас для малого бизнеса готовим предложения. Знаете, что обсуждаем? Предоставить гарантию МСП банкам на 75% от объемов кредитования», — добавил Титов.