Величина внешнего долга на душу населения немного выросла в РФ по итогам II квартала текущего года по сравнению с концом I квартала. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России.

Так, на конец июня показатель составил 3 271 доллар. На конец марта 2019 года внешний долг на душу населения был равен 3 193 доллара.

Глобально внешний долг на душу населения в пересчете на доллары снижается, свидетельствуют данные Банка России. Пиковый уровень был зафиксирован по итогам 2013 года: 5 072 доллара.

По данным сводки Центробанка «Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации» , Россия демонстрирует устойчивость по таким показателям, как отношение внешнего долга к ВВП и к объему экспорта товаров и услуг, а также отношение международных резервов к платежам по внешнему долгу. При этом по соотношению годовой суммы платежей по внешнему долгу в соответствии с графиком и годового объема экспорта товаров, и услуг показатель России на последнюю отчетную дату — 23% — соответствует средней степени риска согласно пороговым значениям, предлагаемым Международным валютным фондом в аналитических целях.



Неделей ранее ЦБ опубликовал оценку внешнего долга России на 1 октября 2019 года. Показатель составил 471,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 3,7%, но уменьшившись отдельно в III квартале.