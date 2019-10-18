Общий объем экономики российской интернет-индустрии, включая мобильный сектор, достиг 5 трлн рублей в 2019 году, что составляет 5% от доли экономики всей страны. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на региональном интернет-форуме «РИФ-Воронеж», передает ТАСС.

«Мы не можем чисто механически складывать мобильную экономику с экономикой Рунета. Но, по нашим общим оценкам, мы можем говорить о том, что общая экономика Рунета, включая мобильную экономику, составляет сейчас 5 триллионов рублей. Более того, учитывая то, что российский ВВП сегодня оценивается в 100 триллионов рублей, мы можем говорить о том, что доля экономики Рунета в экономике страны составляет 5%, это более чем приличный показатель», — сказал Волин.

По данным экспертов интернет-индустрии, вклад экономики Рунета в экономику России в 2018 году составил 3,9 трлн рублей, что на 11% больше, чем в 2017-м.

Аудитория Рунета к концу 2019 года может достичь 96 млн человек Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что сайты в зоне .ru читают не только россияне, но и пользователи из других стран.

Число пользователей, которые покупают в Интернете легальный контент, увеличилось в текущем году до 30 млн человек, отметил Волин.

«На сегодняшний день мы оцениваем количество пользователей, которые покупают легальный контент в Интернете, в 30 миллионов человек. Это игры, книги, видео. В 2012 году таких людей было 6 миллионов, то есть мы менее чем за десять лет приросли в пять раз, это очень хороший и правильный тренд», — сказал он.



По его словам, доля пиратских сервисов в России сегодня стремительно снижается. При этом в правительстве не испытывают «никаких иллюзий» в отношении того, что этот рынок будет ликвидирован полностью. «Ни в одной стране мира пиратство на сто процентов не побеждено. Наша задача — уменьшить долю пиратов на нашем рынке, чтобы основные деньги получали правообладатели», — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.