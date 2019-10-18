Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Гута-Банку на уровне «ruB+», прогноз по рейтингу — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Деятельность банка характеризуется высокой достаточностью капитала, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также слабыми показателями рентабельности деятельности, низкими оценками рыночных позиций и системы корпоративного управления», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, около 64% активов приходится на портфель высоколиквидных ценных бумаг эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредитный портфель банка на 1 сентября 2019 года (без учета МБК) формирует около 24% валовых активов банка.

Для деятельности Гута-Банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 1 сентября 2019-го соотношение LAT и привлеченных средств составляет 162%). Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как значительные (сопоставимы с объемом привлеченных средств на 1 сентября 2019-го) ввиду наличия большого объема необремененных ценных бумаг на балансе банка, заключили в «Эксперт РА».