IV Межбанковский форум «ДБО для юрлиц — 2019. Новые вызовы и новые требования в обслуживании МСБ и корпоративных клиентов» состоится 30 октября в Москве. Эксперты из ведущих банков России поделятся своими наблюдениями, ожиданиями и решениями, позволяющими увеличить прибыльность дистанционного обслуживания.



Вы узнаете:

Планы ЦБ РФ в области системы передачи финансовых сообщений, а также взгляд отрасли на будущее.

Как извлечь доходы из ДБО, закрыв расходы на модернизацию.

Какие существуют новые технологии и целесообразно ли их внедрять.

Особенности работы банков в современном быстроменяющемся мире.

Ключевые вопросы форума:

Будущее ДБО для юрлиц. Перспективы и тренды.

Продажи через ДБО и прибыльность экосистемного подхода.

Рост стоимости привлечения в цифровом канале. Как изыскать дополнительные доходы, которые покроют новые расходы.

Опыт масштабных внедрений в крупных корпоративных структурах.

Среди спикеров форума — представители Центрального банка России, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, ТКБ, ЮниКредит Банка, Московского Кредитного Банка.

Подробная информация о форуме доступна на сайте.