V Межбанковский форум по развитию электронных каналов продаж «E-Channel Banking Forum 2019. Как повысить маржинальность электронных каналов продаж? Привлечение, обслуживание, продажи» состоится с 31 октября по 1 ноября в Москве.

Ключевые вопросы форума:

  • Применение инициатив регулятора и дальнейшие планы.
  • Как ускорить темп цифровизации, чтобы остаться конкурентоспособным?
  • Создание комфортных условий для новых клиентов в дистанционных каналах.
  • Как обеспечить наилучший пользовательский и клиентский опыт?
  • Как выстроить бизнес-модель эффективных дистанционных продаж?
  • Какое партнерство в дистанционных каналах принесет наибольшую пользу?

Вы узнаете:

  • К каким решениям ЦБ РФ предстоит подготовиться.
  • Что из современных инструментов ДБО работает, а что — просто хайп.
  • Результаты анализа эффективности основных существующих процессов в ДБО.
  • Особенности технологий привлечения пользователей в электронные каналы продаж.

Среди спикеров форума:

  • Директор по цифровой трансформации ВТБ Михаил Матвеев.
  • Руководитель дирекции продаж в цифровых каналах Альфа-Банка Евгения Шашева.
  • Директор, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвара Курникова.
  • Руководитель отдела противодействия мошенничества Тинькофф Банка Артем Харченко.
  • Заместитель директора департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Наталья Сторина.

Подробная информация о форуме доступна на сайте.