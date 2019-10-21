V Межбанковский форум по развитию электронных каналов продаж «E-Channel Banking Forum 2019. Как повысить маржинальность электронных каналов продаж? Привлечение, обслуживание, продажи» состоится с 31 октября по 1 ноября в Москве.
Ключевые вопросы форума:
- Применение инициатив регулятора и дальнейшие планы.
- Как ускорить темп цифровизации, чтобы остаться конкурентоспособным?
- Создание комфортных условий для новых клиентов в дистанционных каналах.
- Как обеспечить наилучший пользовательский и клиентский опыт?
- Как выстроить бизнес-модель эффективных дистанционных продаж?
- Какое партнерство в дистанционных каналах принесет наибольшую пользу?
Вы узнаете:
- К каким решениям ЦБ РФ предстоит подготовиться.
- Что из современных инструментов ДБО работает, а что — просто хайп.
- Результаты анализа эффективности основных существующих процессов в ДБО.
- Особенности технологий привлечения пользователей в электронные каналы продаж.
Среди спикеров форума:
- Директор по цифровой трансформации ВТБ Михаил Матвеев.
- Руководитель дирекции продаж в цифровых каналах Альфа-Банка Евгения Шашева.
- Директор, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвара Курникова.
- Руководитель отдела противодействия мошенничества Тинькофф Банка Артем Харченко.
- Заместитель директора департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Наталья Сторина.
Подробная информация о форуме доступна на сайте.