В Краснодаре открылся новый офис банка «Фридом Финанс». Отделение расположено по адресу: ул. Кубанская Набережная, д. 39/2, говорится в релизе финучреждения.

Банк оказывает услуги как для физических, так и для юридических лиц. Клиенты «Фридом Финанса» могут открыть мультивалютную карту или открыть депозит, воспользоваться индексным продуктом или подключить мобильный банк. Для юридических лиц доступно расчетно-кассовое обслуживание и подключение к интернет-банку, ведение сделок РЕПО и счетов овернайт.



Режим работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, работа с клиентами — с 9:30 до 17:30, суббота, воскресенье — выходные дни.