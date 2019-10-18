Фондовые индексы РФ немного выросли по итогам торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил, как и днем ранее, 0,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 752,91 пункта. Индекс РТС повысился на 0,13% — до отметки 1 355,27.

Котировки бумаг ВТБ выросли на 1,89%, МТС — на 1,41%, Сбербанка — на 0,88%, «Норильского никеля» — на 0,49%, «Яндекса» — на 0,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,09%. Стоимость акций «Газпрома» и Московской биржи не изменилась, «АЛРОСы» — снизилась на 0,39%, «Магнита» — на 0,76%.



«Пятница для отечественных индексов завершается повышением, но оно совсем не впечатляет. Покупки идут скорее по инерции и потому, что ничего плохого не происходит. Так себе драйвер, честно говоря… Не сказать, что под занавес недели рынок ожил. Прирост есть, но он скорее на базе спокойного внешнего фона и отсутствия новостей», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.