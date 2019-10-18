Доллар подешевел на момент окончания основной валютной сессии пятницы, а курс евро не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара составил 63,98 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия торговой сессии четверга. Евро на тот же момент времени стоил 71,36 рубля.

Уточним, что после окончания основной сессии рубль демонстрирует укрепление к обеим валютам: так, на 19:14 доллар дешевеет на 21 копейку, евро — на 12, курсы равны 63,91 и 71,25 рубля соответственно.



С начала торгового дня было проведено 18,8 тыс. сделок с долларом примерно на 1,6 млрд долларов и 5,9 тыс. сделок с евро на 298,5 млн евро. Диапазоны по курсам составляют 63,77—64,09 рубля за доллар и 71,08—71,41 рубля за евро.



«Рублевые пары будут консолидироваться в проторгованных диапазонах, пока рынок не обратит внимание на что-то интересное, — прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. — Это может быть подтвержденное намерение Центробанка резко опустить ключевую ставку в октябре, например».