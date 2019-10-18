Потери Великобритании в результате реализации соглашения, достигнутого британским премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем, об условиях выхода страны из ЕС составят как минимум 16 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), а в худшем случае госбюджет не досчитается 49 млрд фунтов (почти 63 млрд долларов). Такие данные газеты The Guardian, которая ссылается на доклад исследовательской организации UK in a Changing Europe, приводит ТАСС.

Эксперты рассмотрели экономические последствия всех трех возможных вариантов развития событий: со сделкой Джонсона, соглашением, заключенным ранее с ЕС экс-премьером Терезой Мэй, а также выходом страны из Евросоюза без сделки. В первом случае уровень дохода на душу населения, как утверждают аналитики, снизится на 2,5% по сравнению с 1,7% в соответствии с положениями документа Мэй. При жестком же Brexit этот показатель составит 3,3%.

Все три сценария приведут к падению уровня жизни британцев по сравнению с ситуацией сохранения членства страны в ЕС, констатируется в докладе.

Депутаты Европарламента проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели, сообщил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. «В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели — в Европарламенте», — уточнил он.

На саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата — 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.